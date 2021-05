Bayern jubelt über neunten Titel - Kapitän Neuer: "Wollten zeigen, wer der wahre Deutsche Meister ist"

Der FC Bayern konnte den neunten Meistertitel in Folge schon in den Katakomben der Allianz-Arena feiern. "Wir haben da live mitbekommen, wie das Spiel ausgegangen ist", sagte Kapitän Manuel Neuer am Sky-Mikro. Borussia Dortmund hatte Bayern-Verfolger RB Leipzig mit 3:2 geschlagen und damit die Münchener vorzeitig zum Meister gemacht. Am Samstagabend fertigte der Rekordchampion dann Mönchengladbach mit 6:0 ab.

Anzeige