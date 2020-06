Bayern-Kandidat Leroy Sané nach Comeback für Manchester City erleichtert: "Ich habe es sehr vermisst"

Nach seinem Comeback nach langer Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses hat sich Leroy Sané erleichtert geäußert. „Endlich - Ich habe es sehr vermisst“, schrieb der 24 Jahre alte Nationalspieler nach dem Spiel seines Klubs Manchester City in der Premier League gegen den FC Burnley auf Instagram. Sané war in der 79. Minute des Spiels am Montagabend beim Stand von 5:0 für die Citizens ins Spiel gekommen. Es blieb bei dem Ergebnis.