Bayern-Kapitän Neuer vor Halbfinale gegen Lyon: "Wir Wettbewerbstypen sind alle wirklich hungrig"

Manuel Neuer sieht als Kapitän das Team des FC Bayern bereit für die Aufgabe gegen Olympique Lyon und den anvisierten Einzug ins Champions-League-Finale. "Ich denke, dass wir Wettbewerbstypen alle wirklich hungrig sind und auch mental so fit sind im Moment, dass wir einfach da sind, auch vom Kopf her“, sagte der Fußball-Nationaltorhüter in einem Video des deutschen Rekordmeisters. "Wir haben im Spiel vollen Fokus. Ich glaube, dass wir einfach gut drauf sind“, sagte der 34-Jährige vor dem Halbfinale am Mittwoch (21 Uhr) im Estádio José Alvalade von Lissabon.

Das grandiose 8:2 im Viertelfinale gegen den FC Barcelona hat die Bayern noch selbstbewusster mit Blick auf den Triple-Plan bei dem Finalturnier in Portugal gemacht. "Wahnsinn, was hier passiert ist und was wir erlebt haben“, meinte Neuer. Aber es gehe gleich weiter: "Du hast die nächsten Aufgaben, du hast das Halbfinale vor der Brust.“ Der Turniermodus mit jeweils einer Partie auch im Viertel- und Halbfinale sei ähnlich wie bei einer EM oder WM, bemerkte der Weltmeister von 2014: „Es ist immer hopp oder top, immer wieder ein Finale.“

Der FC Bayern ist deutscher Meister – die Meilensteine auf dem Weg zum Titelgewinn Der FC Bayern ist nach einer turbulenten Saison zum 30. Mal deutscher Meister. Der SPORTBUZZER fasst die Meilensteine auf dem Weg zum Titel zusammen. ©

Neuer: Lyon hat "City knallhart bestraft"