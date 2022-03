Bayern-Kapitän Manuel Neuer mit perfektem Comeback und Kampfansage: "Das war ein Statement"

Manuel Neuer kleidete das in Worte, was der FC Bayern in den vorherigen 90 Minuten auf den Platz gezaubert hatte. "Das war ein Statement. Das war ein Ausrufezeichen", sagte der Torhüter des FC Bayern bei Amazon Prime, nachdem er und seine Kollegen den österreichischen Serienmeister RB Salzburg im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League mit 7:1 (4:0) zerlegt hatten. Zum 20. Mal gehören die Münchner nun zu den besten achten Mannschaften der Königsklasse - und Neuer dachte offenbar schon an die nächsten Herausforderungen: "Wir standen defensiv ein wenig stabiler. Das lässt hoffen, dass es so weiter geht." Anzeige

In den vergangenen Partien wirkten die Bayern in der Abwehr zuweilen wacklig. Individuelle Fehler begünstigten Gegentore. Neuer musste das nach seiner Knie-Operation vor rund vier Wochen tatenlos mitansehen. Gegen Salzburg gab es das Comeback und einen souveränen Auftritt des gesamten Teams. Kausale Zusammenhänge wollte der FCB-Kapitän allerdings nicht herstellen. "Es liegt an der ganzen Mannschaft und daran, welche Ausstrahlung wir haben. Man hat heute sofort gesehen, dass wir das Spiel für uns entscheiden wollen."

Achtelfinal-Rückspiel: FC Bayern in der Einzelkritik gegen Salzburg Der FC Bayern in der Einzelkritik zum Weiterkommen in der Champions League gegen RB Salzburg. ©

Allerdings spielte der Verlauf der Partie den Münchnern auch in die Karten. Zwei von Robert Lewandowski verwandelte Foulelfmeter sorgten für eine schnelle 2:0-Führung (12. und 21.), kurz darauf legte der polnische Nationalspieler seinen dritten Treffer nach und machte seinen Hattrick perfekt. Es folgten Tore von Serge Gnabry (31.), Thomas Müller (54. und 83.) und Leroy Sané (85.). "Wir haben mit den Elfmetern einen guten Start erwischt. Das hat sich dann so fortgesetzt", bilanzierte Neuer. Der ehemalige Bayern-Kapitän Michael Ballack meinte als Amazon-Experte: "Sie haben ein Zeichen an die internationale Konkurrenz gesendet." Wen sich die Münchner nun vorknöpfen, entscheidet sich am 18. März. Dann wird das Viertelfinale ausgelost.

Amateurfußballer aufgepasst! #GABFAF verschenkt Trikots für mehr als 4000 Euro. Infos hier.