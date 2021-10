Nach Bayern-Gerüchten um Karim Adeyemi: Das sagt Entdecker Schwabl zur Zukunft des Nationalspielers

Der FC Bayern München treibt nach Informationen von Sky seine Bemühungen um eine Verpflichtung von Karim Adeyemi voran. Wie der TV-Sender berichtete, gab es am Samstag in München an der Säbener Straße eine Verhandlungsrunde mit Berater Thomas Solomon und Adeyemis Vater Abbey Adeyemi, um das Toptalent aus Salzburg zu verpflichten. Sein Entdecker Manfred Schwabl hält einen Wechsel des Nationalspielers zurück zum deutschen Rekordmeister für denkbar.

Nach Sky-Informationen will Adeyemi aber gerne in die Bundesliga wechseln. Sein Abschied aus Salzburg solll so gut wie beschlossen sein, eine Ablösesumme von 30 bis 40 Millionen Euro wird kolportiert. Der Nationalspieler kickte beim FC Bayern bereits in der Jugend für zwei Jahre. Danach landete er über den Nachwuchs in Unterhaching bei Salzburg. Und wie geht´s im Sommer weiter? Schwabl meint: "Auf Sicht ist Karim absolut prädestiniert für die Premier League. Ob die Zeit jetzt schon reif ist, weiß ich nicht. Deswegen wird es von meinem Gefühl her ein Top-Verein in Deutschland werden. Eine kleine Tendenz in diese Richtung ist absehbar."