Bayern-Keeper Manuel Neuer patzt: Paderborn gleicht durch Srbeny vor der Pause aus - die Netzreaktionen

Was war passiert? Der FC Bayern dominiert das Spiel gegen Paderborn klar. Dann wurde Srbeny, ein Neuzgang von Norwich City, einfach mal von seinen Teamkollegen an rechten Seitenlinie per Steilpass angespielt. Neuer kam aus dem Strafraum herausgeeilt - wie so häufig an diesem Abend -, verschätzte sich und kam einen Schritt zu spät. Der 25 Jahre alte Paderborn-Angreifer überlief den Nationaltorhüter daraufhin und drosch die Kugel ins leere Tor. Die herbeigeeilten David Alaba und Joshua Kimmich rutschten vorbei und konnten den Neuer-Patzer nicht mehr ausbügeln.