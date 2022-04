"Mit uns ist nicht zu spaßen": Darum glaubt Bayern-Keeper Manuel Neuer an eine Villarreal-Revanche

Der FC Bayern muss am Dienstag (21 Uhr, Amazon Prime Video) gegen den FC Villareal eine 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel aufholen, um ins Halbfinale einziehen zu können. Kapitän Manuel Neuer ist vom Weiterkommen seines Teams in der Champions League überzeugt. Der "eigene Wille" zeichne das Team in solchen Spiele aus. "Wir haben Charaktere in der Mannschaft, die einen großen Ehrgeiz haben. Mit uns ist nicht zu spaßen, wenn wir das Hinspiel verloren haben. Wir sind froh, dass wir nur 0:1 verloren haben. Das ist die beste Niederlage, die wir hätten bekommen können", sagte Neuer bei der Pressekonferenz vor dem Duell mit dem spanischen Klub. Zudem sprach der Bayern-Kapitän über...

