Bayern-Quartett um Kimmich und Süle reist nach Corona-Fall beim DFB ab – auch Adeyemi in Quarantäne

Das Gesundheitsamt in Wolfsburg ordnete die Quarantäne nach dem positiven Testergebnis bei Süle an. Da Kimmich nicht gegen das Corona-Virus geimpft ist, muss sich der 26-Jährige in Quarantäne begeben. Gleiches gilt für Musiala, der am Montagabend zusammen mit Süle in einem schwarzen Minibus zum Teamhotel gereist war. Gnabry und Adeyemi wurden trotz negativem Test im Rahmen der Kontaktverfolgung vom Gesundheitsamt als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft und reisen daher vorzeitig ab.

Die Nationalspieler müssen sich an ganz spezielle Regeln im Rahmen der Länderspiele halten. Im Hotel übernachten die Profis in Einzelzimmern. Beim Essen müssen die Spieler Abstand halten, eine Maskenpflicht gilt in allen Räumlichkeiten. Die Nationalmannschaft bestreitet am Donnerstag ihr letztes Heimspiel in der WM-Qualifikation in Wolfsburg gegen Liechtenstein. Anschließend steht noch die Partie am Sonntag in Eriwan gegen Armenien an. Inwiefern die Austragung dieser Partien gefährdet sein könnte, blieb zunächst offen. Nach SPORTBUZZER-Informationen absolvieren die negativ getesteten Spieler am Dienstagnachmittag eine Trainingseinheit auf dem Platz. Mit dabei sein sollen die beiden nachnominierten Ridle Baku und Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg.