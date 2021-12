Bayern-Star Kimmich bald wohl wieder voll belastbar – Team-Arzt Schmidt: "Davon dürfen wir ausgehen"

Am Sonntag wurde bekannt, dass sich Kimmich nun gegen das Virus impfen lassen wolle. Der 26-Jährige sagte dem ZDF laut einem Bericht vom Sonntag: "Generell war es für mich einfach schwierig mit meinen Ängsten und Bedenken umzugehen, deshalb war ich auch so lange unentschlossen." Wegen leichten Infiltrationen in der Lunge kann er aktuell noch nicht voll trainieren. Teamarzt Dr. Schmidt rechnet damit, dass der Nationalspieler bald wieder voll belastbar ist: "Davon dürfen wir nach derzeitiger Befundung ausgehen." Aktuell befinde sich der Mittelfeldspieler in einer "regenerativen Belastungsstufe". Schmidt erklärt: "Wir kontrollieren seine Heilung und passen die Trainingsinhalte wie bei jedem anderen verletzten oder erkrankten Spieler befundabhängig an."