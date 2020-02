Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen den 1. FC Köln - Kingsley Coman mit Startelf-Comeback

Das Fernduell um die Tabellenspitze geht in die nächste Runde: Der FC Bayern hat es am vergangenen Spieltag im Top-Spiel gegen RB Leipzig (0:0) verpasst, Platz eins zu festigen. Daher müssen die Münchner am Sonntag beim 1. FC Köln (15.30 Uhr, so könnt ihr es sehen!) zwingend gewinnen, um wieder zurück an die Spitze zu springen. Angesichts der Kölner Heimserie mit vier Siegen in Folge kein Selbstläufer für den Rekordmeister. Umso wichtiger erscheint gegen die aufblühende Kölner Offensive, dass Nationaltorhüter Manuel Neuer nach überstandenem Magen-Darm-Infekt wieder zwischen den Pfosten steht. Mit der Startelf-Rückkehr von Kingsley Coman erhofft sich Hansi Flick zudem zusätzliche Durchschlagskraft im Angriffsdrittel.

Angeschlagenes Trio zurück - Coman wieder dabei

Neben Manuel Neuer mussten auch Joshua Kimmich, Alphonso Davies und David Alaba unter der Woche kürzer treten. Kimmich fehlte erkältet, Davies mit Sprunggelenksproblemen und Alaba schlug sich mit muskulären Beschwerden herum. Das Trio ist rechtzeitig zur Auswärtsaufgabe in Köln jedoch wieder bei einhundert Prozent, steht sogar direkt wieder in der Startelf. Der ohnehin gesetzte Top-Torjäger Robert Lewandowski erhält einmal mehr Unterstützung von Thomas Müller, Serge Gnabry und dieses Mal auch von Kingsley Coman. Coman kehrt damit nach seinem Comeback in der Vorwoche gegen Leipzig erstmalig in die Anfangsformation zurück.

Zusammen hatte Coman gegen Leipzig mit Lucas Hernandez seine Rückkehr auf den Platz gefeiert. Der spanische Sommer-Neuzugang der Bayern, der aufgrund einer Sprunggelenks-Operation seit Oktober ausgefallen war, wird gegen das Team von Markus Gisdol zunächst erneut auf der Bank Platz nehmen. Für ihn beginnt einmal mehr Jerome Boateng. Komplettiert wird die Abwehrreihe der Münchner durch Weltmeister Benjamin Pavard. Auch bei Niklas Süle deutet sich nach seinem im Oktober erlittenen Kreuzbandriss ein baldiger Einstieg ins Teamtraining an. Der 24-Jährige schürt damit Hoffnungen auf eine EM-Teilnahme im kommenden Sommer. Die anhaltenden Personalsorgen in der FCB-Defensive dürften damit schon bald der Vergangenheit angehören. So trainierte auch Javi Martinez bereits wieder mit dem Ball.

Keine Änderung in der #effzeh-Startelf: Markus Gisdol setzt gegen Bayern auf die Siegerelf vom Freiburg-Spiel. 🔴⚪ #KOEFCB pic.twitter.com/gd812Oc3Cm — 1. FC Köln (@fckoeln) February 16, 2020