Bayern-Legende Lahm über Kimmich: Auf dieser Position kann er sich zum Weltklassespieler entwickeln

Er ist wieder da - und das voller Elan: Joshua Kimmich. Nach seiner Knieverletzung ist der 25-jährige Nationalspieler beim FC Bayern wieder unverzichtbare Größe. Mal im defensiven Mittelfeld, mal auch als Rechtsverteidiger. Bayern-Legende Philipp Lahm erinnert sich in einem Interview mit dem Kicker an die Anfangszeit mit Kimmich zurück und schätzt die Rolle des Juniorchefs in Zukunft ein. Anzeige

"Es war Pep Guardiola, der ihn ins kalte Wasser geworfen und ihn auf den unterschiedlichsten Positionen eingesetzt hat. Dadurch hat er auf allerhöchstem Niveau Erfahrung gesammelt und konnte sich entwickeln. Jetzt, da er etabliert ist, ist es schon wichtig, dass man ihn mit einer Position identifiziert und dass er sich auf dieser Position zu einem Weltklassespieler entwickelt. Bei Joshua sehe ich diese Möglichkeit im zentralen Mittelfeld", meint Lahm. Auf der Außenbahn seien schon immer schnelle Spieler zum Einsatz gekommen. Dieser Trend verstärke sich, "gepaart mit einer starken Physis", wie Lahm weiter erklärt.

Mit dem ehrgeizigen Juniorchef steht die Bayern-Achse mit Torwart Manuel Neuer, Abwehrchef David Alaba, Bindeglied Kimmich in der Zentrale sowie Thomas Müller und Torjäger Robert Lewandowski in der Offensive seit zwei Bundesliga-Spielen wieder. Lahm sieht Kimmich in Zukunft noch mehr als Führungsspieler gefordert. Wenn die seit vielen Jahren fest etablierten Stammkräfte um Alaba, Müller und Co. nicht mehr für den FC Bayern spielen, komme die Zeit des Nationalspielers. "Joshua macht von Jahr zu Jahr eine starke Entwicklung und hat sowohl für den FC Bayern als auch für die Nationalmannschaft einen hohen Wert", sagt Lahm.