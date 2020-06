Bayern-Legende Arjen Robben gibt Comeback-Gedanken zu: "Hat schon sehr gejuckt"

Arjen Robben hat sich in der Winterpause kurz mit einem Comeback beim Bundesligisten FC Bayern München befasst. „Das war wirklich eine kurze Phase bei mir im Dezember und Januar, da fühlte ich mich so fit, und ich habe überlegt zurückzukommen. Am Ende haben wir das dann doch nicht gemacht, und die Zeit ging vorbei“, erzählte der langjährige Bayern-Star (36) der Sport Bild.