Bayern-Legende Bixente Lizarazu: Dieser Spieler kann der Nachfolger von Franck Ribéry werden

Der lange von Verletzungen geplagte Coman (23) will im ersten Jahr nach dem Weggang von Ribéry (36) auf dem Bayern-Flügel überzeugen. Er sei zwar nicht mehr so schnell wie noch vor ein paar Jahren, sagte Coman dem Sportblatt France Football. Aber technisch und taktisch fühle er sich besser. "Auch in meinem Kopf. Meine bisherigen Lebensabschnitte, die Verletzungen, dass ich gereift bin, all das hat mich innerlich stärker gemacht", sagte er. "Ich bin noch jung und habe noch viel Energie. Ich liebe den Fußball und bin noch hungrig."