"Ein sensationell guter Mensch": So war Bayern-Legende Gerd Müller privat

Die heutige Zeit wäre nicht Gerd Müllers Welt gewesen. Im Zuge der schnelllebigen Medien immer und überall in der Öffentlichkeit zu stehen – nicht das Ding des kamerascheuen Weltmeisters. Dabei hatte der legendäre Mittelstürmer während seiner Karriere voller Titel und Torrekorde Sprüche drauf, die heute in den sozialen Medien Renner wären, etwa über das Geheimnis der Torjägerkunst: "Wenn'st denkst, is' eh zu spät." In der längeren Version: "I hau' halt immerzu aufs Tor. Wenn ich drei Sekunden zum Überlegen hätt', wär's vorbei."

Nachdem Gerd Müller zu Beginn der Neunzigerjahre seine Alkoholkrankheit überwunden hatte, zog sich das ohnehin zurückhaltende Ehepaar Müller ganz aus der Münchner Gesellschaft zurück und bewegte sich nur noch im vertrauten Freundeskreis. Alzheimer, dieses grauenhafte Schicksal, das den Patienten erst die Erinnerungen, dann die Sprache, die Gedanken und am Ende das ganze Selbst raubt, hatte den Bomber der Nation ereilt. Die Demenz infolge der Alzheimererkrankung nahm Müller seit Herbst 2014 mehr und mehr in Besitz, griff seinen Geist an und beeinträchtigte seine Motorik. Vergangenen Sonntag verstarb der größte deutsche Torjäger der Geschichte mit 75 Jahren in einem Pflegeheim außerhalb Münchens.

Auf seine Anwesenheit wollte kein Trainer verzichten Ab 2013 fiel es Müller immer schwerer, seinen Aufgaben als Assistenztrainer der zweiten Mannschaft des FC Bayern nachzukommen. Dennoch kam er weiterhin an die Säbener Straße, um sich auf dem Ergometer sportlich zu betätigen, in die Sauna zu gehen und sich bei der Massage zu entspannen. Die Spieler behandelten ihn weiterhin respektvoll, Müller blieb Teil der Bayern-Familie. Bei den Heimspielen saß er auf der Trainerbank, an den Besprechungen in der Kabine nahm er jedoch nicht mehr teil. Auf seine Anwesenheit wollte kein Trainer der Amateure, ob Hermann Gerland oder Mehmet Scholl, verzichten.

Was war Müller für ein Mensch? "Ein sensationell guter Mensch", schrieb der heutige Bayern-Star Thomas Müller nach dem Tod der Legende bei Instagram. So ehrgeizig er als Fußballprofi und leidenschaftlicher Hobbytennisspieler auf jedem Sportplatz war, bestach er außerhalb durch seine Bescheidenheit und Bodenständigkeit. Müller war eine ehrliche Haut, demütig, niemals falsch oder berechnend.

Weltstar ohne Arroganz und Überheblichkeit Flugangst war Zeit seines Lebens ein schlimmer Begleiter, der Aberglaube half ihm in allen Lebenslagen. Er zog immer erst den linken Schuh an, um den Hals trug er stets ein Amulett. Auch bei den Spielen – was damals noch erlaubt war. Arroganz oder Überheblichkeit kannte der Weltstar nicht. "Er hat das gegenüber Reservespielern nie zur Schau gestellt, sondern mit jedem geredet oder Karten gespielt", erinnert sich Mitspieler Katsche Schwarzenbeck, der legendäre Ausputzer der Bayern. "Dass ich berühmt geworden bin, ist mir eigentlich wurscht", sagte Müller, der sich am liebsten auf die heimische Couch zurückzog oder in den Wäldern am Stadtrand Münchens lange Spaziergänge machte.