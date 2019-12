Bayern-Star Leon Goretzka kritisiert EM-Auslosung: "Schwierig zu verstehen"

Der Gruppensieg in der Qualifikation zur EM 2020 brachte Deutschland und Frankreich bei der Auslosung keinerlei Vorteile: Bereits in der Vorrunde treffen der Weltmeister und das DFB-Team aufeinander. Dazu kommt noch Europameister Portugal. Schwerer hätte es kaum kommen können. Bayern-Star Leon Goretzka wundert sich über diese Konstellation und kritisiert das Auslosungsprozedere.

"Was für mich schwierig zu verstehen ist, ist, wie so eine Gruppe zustande kommen kann. Zwei der letzten Weltmeister und der Europameister sind in einer Gruppe, nachdem wir die Qualifikationsgruppe gewonnen haben“, sagte der Bayern-Profi dem Nachrichtenportal t-online.de. Als Favorit auf Platz eins sieht der Bayern-Profi das DFB-Team in dieser Konstellation nicht: "Ich denke nicht, dass wir als Favorit in die Gruppe gehen, wie es normalerweise bei einer EM zu erwarten ist. Trotzdem haben wir den Anspruch weiterzukommen."