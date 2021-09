Bayern-Star Robert Lewandowski lobt Arbeit mit Trainer Julian Nagelsmann und verrät Karriere-Plan

Weltfußballer Robert Lewandowski hat die Zusammenarbeit mit seinem neuen Trainer Julian Nagelsmann beim FC Bayern München gelobt. "Die Kommunikation zwischen Trainerstab und Team ist sehr gut. Julian hat eine konkrete Idee, einen Plan für seine Taktik", sagte der 33 Jahre alte Pole der Sport Bild. Dass Nagelsmann nur ein Jahr älter sei, spiele keine Rolle. "Wichtig ist, dass er die Mannschaft überzeugen kann und wir gemeinsam in eine Richtung gehen."

Körperlich fühle er sich so gut wie noch nie, sagte Lewandowski. "Ich bin mir sicher, dass ich noch mindestens vier Jahre spielen kann. Und danach will ich sehen, wie es mir geht, wie lange meine Karriere noch andauern kann", sagte der Stürmer. Der Vertrag des polnischen Nationalspielers in München läuft noch bis Ende Juni 2023.