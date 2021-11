5:2 gegen Lissabon: Bayern zieht bei Nagelsmann-Rückkehr ins Champions-League-Achtelfinale ein

Der FC Bayern München hat bei der Rückkehr von Julian Nagelsmann auf der Trainerbank den vorzeitigen Achtelfinaleinzug in der Champions League geschafft. Der Rekordmeister besiegte am Dienstagabend Benfica Lissabon mit 5:2. Die Treffer erzielten Robert Lewandowski (26./61./84.), Serge Gnabry (32.) und Leroy Sané (49.). Für Benfica trafen Morato (38.) und Darwin Nunez (74.). Nagelsmann hatte wegen einer Corona-Infektion insgesamt vier Münchner Pflichtspiele verpasst. "Es ist gut, dass der Trainer wieder da ist und nah an der Mannschaft ist. Wir wissen alle, was das bedeutet, wenn der Trainer nicht da ist“, sagte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei Amazon Prime vor der Partie. Anzeige

Nagelsmann musste für das Rückspiel gegen die Portugiesen umbauen. Mit Niklas Süle und Lucas Hernandez fielen zwei Innenverteidiger aus. "Lucas hat einen Schlag bekommen, er war auf dem Weg der Besserung. Wir haben gedacht, dass er spielen kann, aber im Abschlusstraining gab es Probleme", erklärte Nagelsmann. "Niki hat am Rücken Probleme. Die Schmerzen sind einfach zu groß." Der Trainer setzte auf Tanguy Nianzou in der Startelf. Der 19 Jahre alte Franzose kam neben seinem Landsmann Dayot Upamecano zum Einsatz. Thomas Müller erhielt vier Tage vor dem Bundesliga-Topspiel gegen den SC Freiburg eine Startelf-Pause.

Für den ersten Höhepunkt in der Partie sorgte Benfica. Nach einer Ecke drückte Lucas Verissimo den Ball über die Linie. Allerdings hatte Pizzi, der den Ball quer gelegt hatte, zuvor im Abseits gestanden (15.). Danach übernahmen die Bayern die Kontrolle. Vor allem über die rechte Seite war Kingsley Coman immer wieder ein Unruheherd. Der Franzose legte dann auch stark das 1:0 auf: Seine Flanke nach tollem Dribbling drückte Lewandowski per Kopf über die Linie (26.). Für den Torjäger war es das 100. Spiel in der Champions League. Beim zweiten Bayern-Treffer glänzte er als Vorbereiter. Der Pole legte den Ball geschickt auf Gnabry quer, der ihn mit dem Rücken zum Tor kunstvoll mit der Hacke ins Netz zauberte (32.). Doch Benfica schlug zurück. Einen schnell ausgeführten Standard drückte Morato per Kopf über die Linie (38.). Die Chance, noch vor der Pause auf 3:1 zu erhöhen, ließ Lewandowski verstreichen. Nach einem Handspiel im Strafraum vergab der Stürmer den fälligen Strafstoß schwach. Benfica Odysseas Vlachodimos konnte den Ball sogar festhalten (45.+1).