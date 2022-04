"Tragen das Bayern-Logo auf der Brust": Warum der Schlapp-Auftritt in Mainz Nagelsmann so sauer macht

Ein Auftritt, der wenig meisterlich war. Der FC Bayern München kassierte eine Woche nach dem Sieg gegen Borussia Dortmund und dem damit verbundenen zehnten Titel in Serie am Samstagnachmittag eine bittere 1:3-Pleite in Mainz. Der Auftritt brachte Trainer Julian Nagelsmann auf die Palme. "Ich finde, dass wir immer eine gewisse Grundleidenschaft im Spiel benötigen. Die hatten wir heute nicht. Das ist zwar ein Stück weit menschlich, wenn du gerade Meister geworden bist. Aber trotzdem tragen wir immer noch das Bayern-Logo auf der Brust“, kritisierte Nagelsmann die schwache Leistung. "Es sind zu viele Niederlagen in dieser Art."

