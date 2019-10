Bayern-Profi Lucas Hernández: So hat mich Atlético-Trainer Diego Simeone besser gemacht

Niklas Süle verrät: FC-Bayern-Star will eines Tages in die Premier League wechseln

"Schon als ich klein war, bin ich immer aggressiv und mit großem Willen zu Werke gegangen. Simeone hat das dann noch mehr aus mir herausgekitzelt. Seine Mentalität wird in jeder Minute und bei jedem Training sichtbar. Ich kann mich zwar nicht mit ihm vergleichen, aber es stimmt, dass ich in den Spielen wie er bin: Ich liebe es zu gewinnen und hasse es zu verlieren. Ich habe seine Mentalität schon ein bisschen aufgenommen", sagte der Franzose in einem Interview mit DAZN und SPOX.

Der Verteidiger debütierte nach seinem Wechsel im Jahr 2007 in die Atlético-Nachwuchsabteilung bereits 2014 unter Simeone in der spanischen Top-Liga. "Ich hatte einen Heidenrespekt vor ihm, weil er im Verein so sehr respektiert wird. Man merkt sofort, dass er einen außergewöhnlichen Charakter hat", so Hernandez, der den Argentinier neben dem Platz als "total anders" beschreibt. Der Atlético-Trainer sei als Privatperson ein "sehr angenehmer Mensch".