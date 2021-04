Bayern-Machtkampf zwischen Flick und Salihamidzic: Das sagt Präsident Hainer

Bayern-Präsident Herbert Hainer versucht Ruhe in den Konflikt zwischen Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic zu bringen. Flick und Salihamidzic hatten nach Angaben des Trainers zuletzt Differenzen ausgeräumt. Allerdings gab es in den vergangenen Tagen wieder Aussagen, die den Streit weiter belasteten. "Das sind zwei meinungsstarke Typen. Man muss nicht immer einer Meinung sein. Wichtig ist, dass beide das selbe Ziel haben. Und das ist der Erfolg des FC Bayern München", sagte Präsident Hainer am Sonntag im Talk-Format "Sky 90". Es werde "viel zu viel hineininterpretiert".

Seit Wochen liegen der Trainer und der Sportvorstand offen über Kreuz, wenngleich dies niemand direkt so geäußert hat. Offiziell herrscht ein Burgfrieden beim Rekordmeister, doch die Aussagen der beiden lassen etwas anderes vermuten. "Sie müssen ja auch kein Liebespaar sein, aber erfolgreich zusammenarbeiten. Und wenn ich die Ergebnisse sehe, sieht das gut aus", betonte Hainer: "Es ist nicht die erste Aufgeregtheit beim FC Bayern. Und das wird wahrscheinlich auch nicht die letzte sein. Wir sind ganz klar der Überzeugung, dass wir mit beiden arbeiten wollen. Wir hatten mit beiden den Erfolg im vergangenen Jahr. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das auch in Zukunft haben können." Am Ende des Tages wollen Flick und Salihamidzic laut Hainer "den Erfolg für den FC Bayern".