Bayern-Manager Hasan Salihamidzic watscht Renato Sanches ab und schließt Verkauf nicht aus

Die Tage von Renato Sanches beim FC Bayern könnten gezählt sein. Nachdem der unzufriedene Portugiese nach seinem Fünf-Minuten-Einsatz zum Bundesliga-Auftakt am vergangenen Freitag gegen Hertha BSC (2:2) einmal mehr öffentlich einen Wechsel gefordert hatte, war er bereits von Klubchef Karl-Heinz Rummenigge gerüffelt und laut eines Bild-Berichts mit einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro belegt worden. Am Dienstag legte nun Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach: "Er hat zu Anfang der Saison seine drei Einsätze gehabt. Daher habe ich nicht verstanden, dass er sich so geäußert hat", sagte der Manager. Anders als Rummenigge schloss Salihamidzic einen Verkauf von Sanches nicht mehr aus.