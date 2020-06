Dr. Müller-Wohlfahrt beendet Zusammenarbeit mit FC Bayern nach über 40 Jahren

"Wenn ich auf meine vierzig Jahre beim FC Bayern zurückblicke, bin ich glücklich und sehr zufrieden. Die Erlebnisse, die wir hier gemeinsam hatten, die Erfolge, die wir zusammen gefeiert haben und vor allem die Menschen, die ich in diesem Verein kennengelernt habe, haben mein Leben nachhaltig geprägt. Ich wünsche dem FC Bayern für die Zukunft alles erdenklich Gute", wird Dr. Müller-Wohlfahrt in der Mitteilung zitiert.

Nachfolger kommen aus Team von Dr. Müller-Wohlfahrt

Der 77-Jährige war mit einer kurzen Unterbrechung über 40 Jahre Mannschaftsarzt des FC Bayern. Der Facharzt für Orthopädie und Sportmedizin wolle sich auf die Betreuung der Patienten seiner Praxis im Alten Hof in der Münchener Innenstadt konzentrieren und dabei seine Erfahrung und sein Wissen an jüngere Kollegen weitergeben." Die Betreuung der Mannschaft des FC Bayern München setzen zwei Ärzte aus dem bisherigen Team von Dr. Müller-Wohlfahrt fort.

Auch Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge bedankte sich bei "Mull" für die Arbeit beim deutschen Rekordmeister. " Alle unsere Erfolge in den vergangenen vierzig Jahren tragen selbstverständlich auch den Namen Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Der ganze Verein und Generationen von Spielern - von Franz Beckenbauer und Gerd Müller über Klaus Augenthaler und Bastian Schweinsteiger bis hin zu Thomas Müller und Robert Lewandowski - schulden Mull ihren größten Dank ", so Rummenigge.

Salihamidzic: "Bin ihm sehr dankbar"

Sportdirektor Hasan Salihamidzic kennt den 77-jährigen Facharzt für Orthopädie und Sportmedizin noch aus seiner aktiven Zeit als Profi in München. "Ich habe ihm immer vertraut und bin sehr dankbar dafür, was er für mich und den FC Bayern geleistet hat. Mull ist einzigartig, deshalb habe ich ihn 2017 in meiner Funktion als Sportdirektor des FC Bayern sofort wieder an unsere Mannschaft gebunden. Die Türen für Mull stehen beim FC Bayern immer offen", sagte Salihamidzic.