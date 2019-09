Leipziger Fans bringen Bayern Münchens Thomas Müller ein Geburtstagsständchen

Leipzig. Mehrere hundert Fans haben dem FC Bayern München am Freitagabend in Leipzig einen herzlichen Empfang bereitet. Am Samstag (Anpfiff 18.30 Uhr) steht für den aktuellen Zweiten der Fußball-Bundesliga das Gastspiel beim Tabellenführer RB Leipzig an. Der Rekordmeister, der wie bei den bisherigen Aufenthalten in der Messestadt erneut im Hotel Steigenberger abgestiegen ist, wurde am frühen Abend sehnsüchtig erwartet. Erste Fans hatten sich bereits am Nachmittag vor der Nobelherberge postiert, auf der Suche nach dem besten Platz für Fotos, Selfies und Autogramme. Gegen 18 Uhr war der FCB-Flieger auf dem Flughafen Leipzig-Halle gelandet, wurde vom eigenen Bus abgeholt und in die Innenstadt gefahren.