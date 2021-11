In der laufenden Champions-League-Saison kann dem FC Bayern keiner das Wasser reichen. Mit drei Siegen aus drei Partien und einem Torverhältnis von 12:0 führen die Bayern das Tableau vor Gegner Benfica und dem FC Barcelona an. Ein Sieg am Dienstag gegen die Portugiesen und das Achtelfinal-Ticket wäre im besten Fall frühzeitig gelöst (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Den Schock aus dem DFB-Pokal von der 0:5-Klatsche gegen Borussia Mönchengladbach scheint die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann schnell vergessen zu haben. Mit 5:2 meldete man sich am vergangenen Wochenende gegen Union Berlin eindrucksvoll zurück. Nun sollen weitere drei Punkte im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb geholt werden, um bereits für die nächste Runde planen zu können.

