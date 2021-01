Bayern-Schreck Borussia Mönchengladbach: Mythos oder Realität?

Auf den ersten Blick scheinen die Kräfteverhältnisse zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach klar verteilt: In 111 Partien ging der Rekordmeister ganze 56-mal als Sieger hervor, nur 25 Partien konnten die Fohlen für sich entscheiden. Doch schaut man sich die Bilanz der letzten zehn Jahre an, fällt auf, dass es die Bayern vor allem in Gladbach nie wirklich leicht hatten. Der SPORTBUZZER macht den Faktencheck: Was ist am Mythos dran, dass der Triple-Sieger im Borussia-Park gerne mal ins Taumeln gerät? Anzeige

Klar ist: Von den vergangenen zwölf Spielen am Niederrhein konnte der FC Bayern "nur" fünf Partien erfolgreich bestreiten - eine davon war das Halbfinale des DFB-Pokals 2012, das die Münchner erst im Elfmeterschießen (2:4, n.E.) gewannen. Nominell sind es also nur vier Siege nach 90 Minuten. Ebenso viele Spiele gewannen die Gladbacher seit 2010 vor heimischer Kulisse, drei Mal teilten die beiden Traditionsklubs sich die Punkte. Lediglich beim 5:1 aus Bayern-Sicht im März 2019 überzeugten Thomas Müller, Robert Lewandowski und Co. auf ganzer Linie. Wenn eine Mannschaft in der aktuellen Situation also Chancen gegen den in der vergangenen Saison übermächtig scheinenden Rekordmeister haben, dann ist es Gladbach...

In der Vergangenheit gelangen der Elf vom Niederrhein gegen die vermeintlich übermächtigen Bayern immer wieder Kunststücke vor heimischem Publikum. Nun sind die Zuschauer zwar nicht dabei, allerdings könnte es auch am 15. Spieltag ähnlich aussehen wie am 7. Dezember 2019, als Ramy Bensebaini die Führung durch Bayern-Stürmer Ivan Perisic zunächst egalisierte (60.) und in der zweiten Minute der Nachspielzeit sogar den Siegtreffer zum 2:1-Endstand erzielte. Der Borussia-Park platzte damals aus allen Nähten. Ähnlich dramatisch - allerdings mit etwas anderem Ausgang - war es am 6. November 2010, als die Gladbacher nach Treffern von Patrick Herrmann, Marco Reus und Igor de Camargo und Münchner Antworten durch Mario Gomez und Bastian Schweinsteiger bis in die Nachspielzeit mit 3:2 führten, dann aber Philipp Lahm das Münchner Remis rettete.

Stranzl, Hanke, Ribéry & Co: Torfestival am letzten Spieltag 2012/13

Kurios war auch der letzte Spieltag der Saison 2012/13, als die Gladbacher den bereits feststehenden Meister und späteren Triple-Sieger Bayern München im Borussia-Park empfingen. Nach zehn Minuten stand es bereits 3:1 für die Gastgeber. Wo mancher Zuschauer gerade aus der Schlange für Bier und Bratwurst zurückkehrte, waren bereits drei Gladbach-Treffer durch Martin Stranzl (3.), Mike Hanke (5.) und Havard Nordtveit (10.) und ein Tor durch Javi Martinez (7.) für die Bayern gefallen. Franck Ribéry verkürzte vor der Halbzeit noch auf 2:3 - am Ende setze sich die Abgeklärtheit des Rekordmeisters allerdings durch und der FCB gewann mit 4:3 in Gladbach. Zur Übergabe der Schale gab es also doch noch ein Happy End.