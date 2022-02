Nach zwei nicht gewonnenen Pflichtspielen nacheinander will der FC Bayern München seine Führung in der Bundesliga festigen. Ein Sieg am Sonntag (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) gegen den Tabellenletzten Greuther Fürth ist Pflicht, damit der Sechs-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund nicht weiter schmilzt. Der Rekordmeister schwächelte nach der 2:4-Niederlage gegen den VfL Bochum auch in der Champions League. Im Achtelfinal-Hinspiel gegen RB Salzburg kam der FCB nicht über 1:1 hinaus." In den letzten drei Spielen waren wir nicht komplett im Flow. Jetzt geht es darum zu liefern", erklärte FCB-Trainer Julian Nagelsmann vor dem Fürth-Spiel.

