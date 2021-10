Zirkzee überzeugt in Anderlecht und hofft auf Durchbruch: "Kapitel FC Bayern noch nicht abgeschlossen"

Im Sommer wechselte Joshua Zirkzee auf Leihbasis vom FC Bayern München zum belgischen Top-Klub RSC Anderlecht. Nach überzeugenden Auftritten in den ersten Saisonspielen sprach der 20-Jährige nun über seine Zeit in Belgien und über seinen Plan für die Zukunft in München. Anzeige

"Das Kapitel FC Bayern München ist noch nicht abgeschlossen", stellte der Angreifer gegenüber dem niederländischen Portal Voetbal International klar, "aber daran arbeite ich gerade nicht. Der Fokus liegt nun auf den niederländischen Junioren und Anderlecht".

Und dort hat der junge Stürmer bisher alle Erwartungen erfüllt. Sein Trainer, Ex-ManCity-Star Vincent Kompany hatte Zirkzee sogar als eigentlich zu gut für die belgische Liga bezeichnet. Dem Juniorennationalspieler schmeichelt ein solches Lob: "Wenn das aus seinem Mund kommt, ist das natürlich ein großes Kompliment. Man hat vor jedem Trainer Respekt, aber vor jemandem mit einer solchen Erfolgsbilanz noch ein bisschen mehr", reagierte er demütig, sagt jedoch auch ganz bescheiden: "Ich stimme ihm nicht zu, dass ich zu gut für den belgischen Fußball bin. Ich glaube, dass niemand hier zu gut für die belgische Liga ist."

Zirkzee, der 2017 aus der Jugend von Feynoord Rotterdam in die U17 des Rekordmeisters wechselte, wusste in den ersten Partien bei seinem neuen Klub zu überzeugen. In den ersten acht Ligaspielen konnte der Niederländer vier Tore erzielen und legte zudem einen Treffer vor. Die gleiche Bilanz hatte er auch nach seinen ersten acht Spielen in der Bundesliga für den FC Bayern.