Dank einer furiosen ersten Halbzeit sicherte sich der FC Bayern den deutlichen 5:1-Auswärtserfolg bei Bayer Leverkusen. Nach dem Spiel am DAZN-Mikrofon hatte Bayern-Coach Julian Nagelsmann allerdings nicht nur erwartbares Lob für seine Doppeltorschützen Robert Lewandowski und Serge Gnabry übrig. Vor allem das Mittelfeld um Thomas Müller, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Leroy Sané wusste ihren Trainer zu überzeugen.

"Ich finde unser komplettes Vierer-Mittelfeld mit Thomas, Leroy, Josh und Leon in der ersten Halbzeit war unfassbar gut", resümierte Nagelsmann zufrieden nach dem Abpfiff. "Wir hatten unfassbar viele Abschlusssituationen, herausragende Räume und eine sensationelle Struktur", fügte der 34-Jährige hinzu. Joshua Kimmich war es, der ein Sonderlob des Trainers erhielt: " Josh hat heute ein herausragendes Spiel gemacht und eine sehr gute Position gehabt. Er hatte einen super Anschluss ans Spiel und war stark im Gegenpressing."

Auch Kimmichs kongenialer Partner Leon Goretzka, der zur Halbzeit in der Kabine bleiben durfte, wusste am Sonntagnachmittag zu überzeugen. Trotz der ungewohnten Position sei er "in der ersten Halbzeit einer der Schlüsselspieler" gewesen. Nagelsmann zeigte sich abschließend rundum zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: "Insgesamt war das Mittelfeld heute sehr, sehr stabil."