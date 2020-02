Bericht: FC Bayern scheiterte offenbar mit Anfrage für Sergino Dest - Ajax im Sommer gesprächsbereit

Auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger soll sich der FC Bayern in der vergangenen Transfer-Periode bei Ajax Amsterdam nach Sergino Dest erkundigt haben. Dies berichtet die niederländische Tageszeitung De Telegraaf. Demnach habe der Champions-League-Halbfinalist des Vorjahres den Münchner aber umgehend eine Absage erteilt. Dem Bericht zufolge soll Ajax für den kommenden Sommer allerdings gesprächsbereit sein, sollte der deutsche Rekordmeister erneut Interesse an einer Verpflichtung des 19-Jährigen signalisieren. Der Martktwert des dreimaligen US-Nationalspielers wird bei transfermarkt.de auf zwölf Millionen Euro beziffert. Dests Vertrag in Amsterdam läuft noch bis 2022.