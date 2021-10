Live im TV und Online-Stream: So seht ihr die Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim am 9. Spieltag. Ohne Trainer Julian Nagelsmann, aber mit dem Angriff in Bestform will der Rekordmeister den nächsten Sieg einfahren. Die TSG will nach dem furiosen Auftritt gegen Köln nachlegen.