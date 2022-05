Offiziell: FC Bayern München verlängert mit Neuer-Vertreter Sven Ulreich – Vertrag bis 2023

Der FC Bayern München hat auch in der kommenden Saison Klarheit für die Position hinter Stammtorhüter Manuel Neuer. Wie der deutsche Rekordmeister am Samstagabend mitteilte, unterzeichnete Ersatzkeeper Sven Ulreich einen neuen Vertrag bis 2023. Der 33-Jährige geht damit in seine siebte Saison beim neuen und alten deutschen Meister aus München.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic zeigte sich zufrieden mit dem Abschluss des neuen Kontrakts: "Wir freuen uns, dass Sven noch ein weiteres Jahr beim FC Bayern bleibt. Er passt mit seinem Charakter und seiner Mentalität optimal in unsere Gruppe. Sven hat ein ausgezeichnetes Verständnis für seine Rolle und ist immer da, wenn man ihn braucht", wird der Bosnier in der Klub-Mitteilung zitiert. Für Ulreich habe indes der Wohlfühlfaktor einen entscheidenden Faktor bei der Vertragsverlängerung gespielt. "Der FC Bayern ist in all den Jahren wie eine Familie geworden. Ich freue mich auf ein weiteres Jahr hier. Die Aufgabe hinter einem Welttorhüter wie Manuel Neuer macht mir Spaß, wir haben untereinander ein freundschaftliches, kollegiales Verhältnis", so der Schlussmann.