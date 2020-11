FC Bayern gegen Werder Bremen live im TV und Online-Stream sehen

Rekordmeister Bayern München empfängt am Samstag (15:30 Uhr) Werder Bremen zum Nord-Süd-Klassiker in der Allianz-Arena. Es ist das 109. Bundesliga-Duell der beiden Bundesliga-Schwergewichte. Nicht nur wegen der zuletzt überragenden Verfassung ist der Triple-Sieger klarer Favorit auf die drei Punkte. Im direkten Vergleich gewann der FC Bayern wettbewerbsübergreifend die letzten zehn Spiele gegen Werder. Diese konnten in der Liga zuletzt vor zehn Jahren gegen die Bayern punkten. Der letzte Sieg der Grün-Weißen liegt sogar zwölf Jahre zurück: Am 5. Spieltag der Saison 2008/09 triumphierten die Bremer mit 5:2 in München - unter anderem durch einen Treffer vom beiderseits geschätzten Claudio Pizarro.

