Bayern Münchens Co-Trainer Röhl: „Spielidee wurde bei RB Leipzig entscheidend beeinflusst“

Mit seiner unaufgeregten Art und seiner Fähigkeit, komplexe Analysen in der Trainingspraxis anzuwenden, hat sich der Sachse schnell den Respekt der Bayern-Profis erworben. Das haben auch die Verantwortlichen in München erkannt und den Vertrag des 31-Jährigen Anfang Mai um zwei Jahre verlängert. „Dazu, dass unsere Mannschaft wieder einen erfolgreichen und attraktiven Fußball spielt, hat Danny als Assistent von Hansi Flick einen relevanten Beitrag geleistet“, begründete Sportdirektor Hasan Salihamidžić die Entscheidung. „Dass uns Danny Röhl langfristig erhalten bleibt, ist eine tolle Nachricht für mein Team und mich“, meinte Flick.

Song von Helene Fischer zum Einstand geträllert

Flick: „Wichtiger Mann an meiner Seite“

Beim FCB ist er schon nach knapp einem Jahr nicht mehr wegzudenken. Sein Chef Hansi Flick vertraut ihm blind und bezieht ihn mehr denn je in die praktische Arbeit auf dem Rasen ein. Seine Aufgabe ist es häufig, in Trainingsspielen mit der B-Mannschaft den kommenden Gegner der A-Mannschaft zu simulieren. „Er ist für mich ein sehr wichtiger Mann an meiner Seite. Was die Spielphilosophie angeht, haben wir die gleiche Idee. Das ist wichtig“, sagte Flick gegenüber SPORT1.