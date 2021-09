"Muss mal nachschauen...": Bayern-Trainer Nagelsmann reagiert auf möglichen Rüdiger-Transfer

Der FC Bayern denkt wohl über eine Verpflichtung von Antonio Rüdiger nach - darüber hatte zumindest die Bild am Mittwoch berichtet. FCB-Coach Julian Nagelsmann wurde auf dieses Gerücht bei der Pressekonferenz am Donnerstag angesprochen. "Ich bin grundsätzlich kein großer Freund davon, über Spieler zu sprechen, die woanders unter Vertrag sind, und außerdem sind wir außerhalb der Transferperiode. Ich rede jetzt mal als Fußballfan von ihm, weil er deutscher A-Nationalspieler ist", startete Nagelsmann seine Antwort und holte etwas weiter aus.

Der Verteidiger des FC Chelsea habe "eine super Entwicklung genommen". Der Bayern-Trainer erklärte: "Thomas (Tuchel, Anm. d. Red.) hat ihn extrem gut angepackt. Er war vor einem Jahr bei Chelsea ja noch auf dem Abstellgleis und ist jetzt sicherlich einer der entscheidendsten Spieler. Er hat eine unglaublich gute Aggressivität, ist ein sehr guter Verteidiger." Rüdiger lief von 2011 bis 2015 bereits in der Bundesliga im Trikot des VfB Stuttgart auf, ehe er über die AS Rom in die Premier League zu Chelsea wechselte. Dort ist er mittlerweile unumstrittener Stammspieler und Abwehr-Chef. Doch der Vertrag des 28-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus. Andere Klubs könnten Vertragsverhandlungen mit Rüdiger ab dem 1. Januar 2022 aufnehmen.