Bayern-Trainer Nagelsmann stellt Sabitzer Startelf-Einsätze in Aussicht: "Wird sich rankämpfen"

Marcel Sabitzer wartet noch auf seinen ersten Startelf-Einsatz im Trikot des FC Bayern. FCB-Coach Julian Nagelsmann sprach vor dem Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (17.30 Uhr, DAZN) über die Chancen des Neuzugangs von RB Leipzig. "Kimmich und Goretzka machen das einfach sehr stark. Sabitzer hatte noch etwas Rückstand, hat in der Vorbereitung ja kaum trainiert", sagte der Chefcoach am Samstagmittag auf der Pressekonferenz.

Der FC Bayern will nach dem 5:0 gegen Kiew in der Champions League die Tabellenspitze in der Bundesliga festigen. Daher stehen wohl auch keine großen Veränderungen in der Startaufstellung an. "Ich wechsle viel Stammpersonal aus, teilweise auch schon früh im Spiel. Wenn die Belastung des Spiels nicht mehr so hoch ist, kann man das schon machen. Wenn Kingsley wieder kommt, haben wir da auch wieder eine Option mehr. Wir sind gut drin in der Belastungssteuerung, damit bin ich zufrieden", sagte Nagelsmann.