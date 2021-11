Abgang oder Verbleib? Bayern-Trainer Julian Nagelsmann: Für Niklas Süle gibt es "einen Markt"

Nationalspieler Niklas Süle steht nur noch bis kommenden Sommer beim FC Bayern unter Vertrag. Ein ablösefreier Wechsel nach der aktuellen Spielzeit wäre demnach möglich. "Als Trainer musst du mit beiden Dingen kalkulieren. Er hat eine tragende Rolle bei uns und auch beim DFB. Ich bin sehr froh, dass er da ist, weiß aber wie die vertragliche Situation ist", sagte Bayern-Coach Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN).

Zuletzt hatte der Kicker berichtet, dass Süle mit einem Wechsel von München in die englische Premier League liebäugelt. Dem Bericht zufolge sei der 26-Jährige unter anderem bei Newcastle United angeboten worden. Es gebe beim Verteidiger laut Kicker eine "Tendenz, München zu verlassen". Nagelsmann könne sich vorstellen, dass es für den deutschen Nationalspieler "einen Markt gibt. Es ist immer eine Diskussion mit dem Klub, also Trainern und Verantwortlichen, sowie Spieler und Beratern."

Süle steht seit 2017 beim FC Bayern unter Vertrag und ist absoluter Stammspieler. "Ich habe gelernt, dass man nicht so große Erwartungen in etwas stecken sollte, das man nicht selber so beeinflussen kann. Nach seiner Quarantäne kommt er wieder, wird hoffentlich weiter gut spielen und dann werden wir sehen", sagte Nagelsmann. Der deutsche Rekordmeister habe dem 26-Jährigen bereits laut Bild vor dessen Corona-Erkrankung ein Vertragsangebot unterbreitet.