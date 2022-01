Bayern-"Notelf" gegen Gladbach fix: Tillman gibt Startelf-Debüt, zwei 16-Jährige auf der Bank

Julian Nagelsmann hat "so ganz leichte Revanchegedanken". Die 0:5-Schlappe gegen Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal hat der Münchner Coach nicht vergessen. Selbst vom Corona-Notstand in seinem Kader will sich der Trainer des FC Bayern zum Rückrundenstart am Freitag nicht beirren lassen. Er setzt trotz Corona-Chaos auf eine namhafte Startelf.