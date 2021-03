Bayern-Trainer Hansi Flick: Manuel Neuer "etwas erkältet" - Alexander Nübel gegen Lazio im Tor?

Alexander Nübel statt Manuel Neuer? Der FC Bayern München setzt im Rückspiel der Champions League gegen Lazio Rom am Mittwoch (21 Uhr/Sky) vielleicht auf seine eigentliche Nummer zwei. Wie FCB-Trainer Hansi Flick in der Pressekonferenz am Dienstag verriet, droht Neuer auszufallen. "Manu ist etwas erkältet. Wir müssen gerade bei Manu noch die Nacht abwarten und werden morgen früh entscheiden", sagte Flick, der auf den Nationalkeeper im Training am Dienstag nicht zurückgreifen konnte.

Nübel könnte den Stammtorhüter im Achtelfinal-Rückspiel ersetzen. Der 24-Jährige war vor der Saison ablösefrei vom FC Schalke 04 zum deutschen Rekordmeister gewechselt und hatte dort einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. In dieser Saison kam er einmal im DFB-Pokal und im Champions-League-Spiel gegen Atlético Madrid zum Einsatz. Zwischenzeitlich musste er wegen einer Bänderverletzung pausieren.