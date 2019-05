Bayern-Legende Oliver Kahn rechnet mit HSV-Rückkehr in die Bundesliga

Oliver Kahn hat dem Hamburger SV nach dessen verpassten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga Mut zugesprochen. "Der HSV wird niemals in der Versenkung verschwinden", sagte der frühere Nationaltorhüter am Mittwoch dem Portal spox.com. "Ich gebe nie auf beim HSV. Schon allein deshalb, weil er so eine gigantische Tradition hat."