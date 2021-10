Bayern-Präsident Hainer: Frage nach Haaland "stellt sich bei uns nicht" – klarer Plan mit Lewandowski

Der FC Bayern wird beim Wettbieten um Dortmunds Torjäger Erling Haaland nicht in die Offensive gehen. Die Frage, ob der deutsche Rekordmeister um den Norweger mitbieten werde, "stellt sich bei uns nicht“, sagte FCB-Präsident Herbert Hainer im Interview der Süddeutschen Zeitung. "Wir haben in Robert Lewandowski den amtierenden Weltfußballer, der jede Saison Tore schießt wie kein Zweiter. Er hat es in diesem Jahr absolut verdient, den Ballon d’Or zu gewinnen, weil seine Leistungen seit Jahren außergewöhnlich sind“, bekräftigte Hainer.

