Bayern-Präsident Hainer verteidigt Sportvorstand Salihamidzic: "Hasan macht einen sehr guten Job"

Beim FC Bayern München steht Hasan Salihamidzic stark in der Kritik. Im Rahmen der Meisterfeier des Rekordchampions am Samstagabend hatte es auch Unmutsbekundungen gegen den Sportvorstand gegeben, weshalb Ehrenpräsident Uli Hoeneß ihn in Schutz nahm. Wenn man einige Berichte verfolge, dann sei das "eine Hetzjagd und er ist nicht alleine verantwortlich für die Transferpolitik“, sagte Hoeneß. Jetzt bekommt Salihamidzic auch Rückendeckung von Präsident Herbert Hainer.

Des Weiteren nahm Hainer im Gespräch mit der Zeitung erneut Bezug auf Robert Lewandowski. Der Präsident geht davon aus, dass der Torjäger in der kommenden Saison noch für den Rekordmeister spielen wird. "Auch ich habe es in den letzten Tagen immer wieder gesagt: Er hat einen Vertrag bis 2023 - und den wird Robert erfüllen“, betonte Hainer. Zuvor hatte bereits Vorstandschef Oliver Kahn ein Machtwort gesprochen. "Diesen Vertrag wird er erfüllen - basta!“, so Kahn am Sonntag bei der Meisterfeier in München. Man habe jüngst Lewandowskis Berater Pini Zahavi ein Angebot für eine Vertragsverlängerung über 2023 hinaus unterbreitet, das dieser "abgelehnt" habe, erklärte Kahn. Lewandowski hatte am Samstag nach dem letzten Spiel in Wolfsburg angekündigt, in München nicht mehr verlängern zu wollen.