Bayern-Präsident Herbert Hainer stellt 50+1-Regel in Frage: "Hat bestimmten Vereinen nicht geholfen"

Nach Ansicht von Präsident Herbert Hainer vom FC Bayern München sollten die Vereine selbst entscheiden, ob sie Investoren Stimmrechte gewähren oder nicht. Die sogenannte 50+1-Regelung, die verhindern soll, dass ein Investor die Mehrheit in einem Verein übernimmt, stellte der frühere Vorstandschef von Adidas in Frage. „Man muss ja auch mal als Fakt sehen, dass die 50+1-Regel jetzt bestimmten Vereinen nicht geholfen hat. Insofern muss man das natürlich auch überdenken. Ich bin der Meinung, dass man es den Vereinen selber überlassen sollte, wie viele Anteile sie abgeben wollen“, sagte der Chef des deutschen Rekordmeisters im Interview der Sport-Reportage im ZDF.

Hainer: Eigene Regeln bei Bayern stärker als 50+1

Der FC Bayern hat in seiner Satzung verankert, dass der Verein maximal 30 Prozent abgeben kann. „Die Regeln, die wir uns selber auferlegt haben, sind noch strikter als 50+1. Ich denke, dass kann man in die Eigenverantwortung der einzelnen Vereine geben. Der eine hat einen stärkeren Kapitalbedarf, der andere einen schwächeren. Und das sollten die Vereine dann selber entscheiden können“, sagte Hainer, der sein Amt bei der Jahreshauptversammlung im November 2019 von Uli Hoeneß übernommen hatte.

In der aktuellen Debatte um die Bundesliga wegen der Corona-Krise wird von vielen auch ein Nachdenken über das Geschäftsmodell des Profifußballs gefordert. Dazu gehören auch Bestimmungen wie die 50+1-Regel. Die jüngsten Einnahmeverluste könnten dazu verleiten, finanzkräftigen Investoren mehr Einfluss zu gewähren. im Ausland ist es seit Jahren möglich und üblich, dass einzelne Investoren oder Konsortien die Mehrheit in Klubs unternehmen, so zum Beispiel beim FC Chelsea mit dem Russen Roman Abramowitsch oder mit Manchester City oder Paris Saint-Germain, die jeweils von Förderern aus dem arabischen Raum unterstützt werden. In Deutschland gilt Martin Kind von Hannover 96 als einer der hartnäckigsten Gegner der 50+1-Regelung in ihrer jetzigen Form.