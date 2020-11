Bayern-Präsident Herbert Hainer mahnt: Fußballkultur kann wegen Corona "Schaden" nehmen

Die Corona-Krise sorgt auch beim FC Bayern München für Probleme. Das bekräftigte FCB-Präsident Herbert Hainer in einem Interview mit der Welt am Sonntag: "Das eine ist die wirtschaftliche Herausforderung: Ohne Zuschauer fehlen uns pro Heimspiel allein im Ticketing drei bis vier Millionen Euro an Einnahmen", sagte der nun seit einem Jahr amtierende starke Mann des FC Bayern. Sollte sich der Zuschauer-Ausschluss aufgrund der Pandemie auch im kommenden Jahr fortsetzen, würde den Bayern weiter viel Geld verloren gehen. "Sofern wir bis Saisonende vor leeren Rängen spielen müssen, reden wir von rund 100 Millionen Euro Umsatzverlust", so Hainer. "Das ist alles andere als einfach zu kompensieren." Anzeige

Und das nicht nur finanziell: Die Fans könnten sich vom Fußball weiter entfernen. "Dazu kommt der Schaden, den die Fußballkultur nimmt, weil sich die Menschen vom Fußball entwöhnen können. Das wäre sehr schade", sagte Hainer. Allerdings merke man aktuell während der Pandemie, "wie wichtig der Fußball als Teil des gesellschaftlichen Lebens ist, indem er in schweren Zeiten für viel Freude und Ablenkung sorgt".

Hainer glaubt wegen der Corona-Krise an ein Umdenken im Fußball. "Ich denke, dass schon in den vergangenen Monaten mehr Demut zu erkennen war", sagte der Bayern-Präsident. "In Gesprächen mit anderen Klubs merke ich, dass die Erkenntnis wächst, dass es so wie zuletzt nicht mehr weitergehen kann." Der frühere Adidas-Chef hatte schon zuvor Veränderungen des Fußballs wegen Corona prognostiziert.

Die Pandemie dürfte vor allem wirtschaftliche Entwicklungen der vergangenen Jahre bremsen. "Transfers mit absurd hohen Summen kamen in diesem Sommer nicht mehr zustande, was aber auch logisch ist, da aktuell weniger Geld zirkuliert", sagte Hainer. "Ich bin Realist: Es ist zu früh, um jetzt schon zu behaupten, dass alle Klubs in Zukunft nur noch wirtschaftlich vernünftig agieren werden. Ich fürchte, es wird immer den einen oder anderen Auswuchs geben."