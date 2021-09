Bayern-Präsident Herbert Hainer glaubt an mehr Investoren-Einstiege: "Sehr Erfolg versprechend"

Präsident Herbert Hainer vom FC Bayern München erwartet als Folge der Corona-Krise einen vermehrten Einstieg von Investoren im internationalen Fußball. "Ich glaube, dass mehr Geld von außen reinkommen wird", sagte Hainer am Mittwoch auf dem SpoBis-Kongress in Düsseldorf: "Zum einen, weil viele Klubs durch die Corona-Krise gebeutelt sind, teilweise schon davor. Zum anderen würde es dem Sport nicht schlecht tun, wenn professionelleres Management in die Klubs reinkommt. Nicht jeder Klub und jeder Verband ist schließlich so geführt, dass automatisch Erfolg reinkommt."

