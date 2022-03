Last-Minute-Drama: Choupo-Moting und Kamerun erreichen WM - auch Marokko und Tunesien buchen Tickets

Last-Minute-Jubel für die "Unbezähmbaren Löwen": Kamerun hat Algerien in den WM-Playoffs auf dramatische Art und Weise erst nach Verlängerung geschlagen und sich das Ticket für das Turnier in Katar (21. November bis 18. Dezember) gesichert. Die frühe Führung durch Bayern-Profi Eric Maxim Choupo-Moting (22. Minute) schien für Kamerun zu wenig, da Ahmed Touba (118.) noch den Ausgleich schaffte. Erst in der Nachspielzeit schaffte Karl Toko Ekambi (120.+4) doch noch die Entscheidung zum 2:1-Sieg. Das Hinspiel hatte Algerien 1:0 gewonnen. In Afrika gilt die von der UEFA abgeschaffte Auswärtstorregel weiterhin.

