Bayern-Profi Cuisance will "mehr Einsätze" – Kritik an Chancen bei Flick und Nagelsmann

Er bleibt ein unerfülltes Versprechen beim FC Bayern München: 2019 verpflichtete der Rekordmeister Michael Cuisance für 10 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach. Seine Bilanz bis jetzt: 13 Pflichtspieleinsätze und jeweils zwei Treffer und Torvorlagen. Zu wenig für die eigenen Ansprüche des 22 Jahre alten Franzosen, einst Shootingstar bei der Borussia: "Wir werden uns zusammensetzen und über die Situation reden. In meiner Situation möchte ich mehr Einsätze, Minuten", antwortete Cuisance nun in einem Interview mit der Bild auf die Frage, ob er in der Rückrunde noch dem Bayern-Kader angehören werde. Er fordert mehr Chancen, sich beweisen zu können. Anzeige

In dieser Saison kam Cuisance nur in einem Pflichtspiel zum Einsatz: Beim 5:0 des FCB beim VfB Stuttgart am vorletzten Spieltag vor der Winterpause wurde der Mittelfeldspieler in der 78. Minute eingewechselt und soll sich laut Medienberichten direkt ein Wortgefecht mit Superstar Robert Lewandowski geliefert haben, warum dieser ihn nicht anspiele. Drei Tage später im Heimspiel gegen Wolfsburg (4:0) soll Cuisance sein Aufwärm-Leibchen absichtlich in Richtung Trainer Julian Nagelsmann geworfen haben, nachdem klar war, dass dieser ihn nicht mehr einwechseln werde. Cuisance bestreitet die Absicht: "Aus meiner Sicht wird das absolut falsch ausgelegt. Ich habe mit Julian Nagelsmann ein gutes Verhältnis, ich würde ihm gegenüber nie respektlos sein. Wir hatten einmal eine Diskussion, aber ich habe mein Leibchen nicht absichtlich in seine Richtung geworfen, um mich zu beschweren", beteuerte der Profi.

Generell sei er "kein Spieler, der Unruhe stiftet", so Cuisance weiter. Sein Charakter sei gut: "Fragen Sie Julian Nagelsmann! Ich bin ein harter Arbeiter. Diese Vorwürfe zu hören ist manchmal schwierig, es trifft mich jedoch nicht mehr. So ist das Leben, ich muss es akzeptieren und einfach weitermachen."

So wie Cuisance auch weitere Einsatzmöglichkeiten bei den Bayern bekommen will: "Ich habe das Zeug dazu, regelmäßig bei einem Klub wie Bayern zu spielen. Davon bin ich überzeugt. Aber ich habe dazu selten Chancen bekommen", beschwerte sich der 22-Jährige. Bei Nagelsmann-Vorgänger Hansi Flick sei er nur am Saisonende berücksichtigt worden, bei Nagelsmann "vor allem in der Vorbereitung. Ich habe ein Spiel gemacht, in dem ich nicht meine beste Leistung gezeigt habe. Das war es", sagte der Ex-Gladbacher. "Ich zeige den Trainern jeden Tag, was ich kann. Aber ich kann ihm nichts vorwerfen: Wir haben eine super Hinrunde gespielt!"