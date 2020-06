Bayern-Profi Javi Martinez adelt Joshua Kimmich: "Wird eine Legende werden"

Kimmich - der Dauerbrenner

Seitdem Kimmich im Sommer 2015 zu den Bayern gewechselt war, gewann er mit seinem Team jedes Jahr den Titel. In diesem Jahr absolvierte der deutsche Nationalspieler bis auf eine Partie, in der er wegen einer Gelbsperre fehlte, alle Pflichtspiele des FCB und erzielte dabei fünf Treffer und gab zehn Torvorlagen. Sein wichtigster Treffer war sicherlich der Traum-Lupfer beim 1:0-Sieg in Dortmund nach der Corona-Pause. Doch Kimmich beschränkt sich nicht nur auf gute Taten auf dem Platz. Gemeinsam mit seinem Mannschaftskollegen Leon Goretzka gründete er die Initiative "We Kick Corona", die nun schon über 5 Millionen Euro an Spenden für von der Corona-Krise betroffenen Menschen gesammelt hat.