FC Bayern, Real Madrid und Co.: Die Champions-League-Viertelfinalisten vom Mittwoch im Form-Check

Das Feld dünnt sich aus: Nur noch acht Teams kämpfen in der Champions League um den begehrten Henkelpott. Nachdem das Viertelfinale am Vortag bereits eröffnet wurde, ziehen am Mittwoch die restlichen vier Teilnehmer nach. Neben Titelverteidiger FC Chelsea greift mit dem FC Bayern München am Abend auch der einzige im Wettbewerb verbliebene deutsche Vertreter ins Geschehen ein. Wie stehen die Chancen auf ein Weiterkommen gegen den spanischen Underdog FC Villarreal? Kann Real Madrid dem amtierenden Champion gefährlich werden? Der SPORTBUZZER macht den Formcheck der zweiten vier Viertelfinalisten in der Königsklasse.

FC Villarreal

In der Ausnahmeform, in die sich das "Gelbe U-Boot" für einen Sieg gegen Favorit FC Bayern bringen muss, befinden sich die Spanier vor dem ersten Duell mit den Münchenern bei Weitem nicht. Der Tabellen-Siebte der spanischen Primera División hat drei der vier vergangenen Liga-Spiele verloren – unter anderem gegen zwei Abstiegskandidaten. Zuletzt misslang die Generalprobe gegen UD Levante (0:2). "Gegen Bayern wird es ein ganz anderes Spiel sein", versicherte Trainer Unai Emery aber: "Wir haben große Lust auf das, was da auf uns zukommt." Und: Dass es für Villarreal trotz einer durchwachsenen Saison auf nationaler Ebene (auch im spanischen Pokal war in Runde drei Schluss) in der Königsklasse durchaus funktionieren kann, stellte der amtierende Europa-League-Champion bereits im Achtelfinale beim Überraschungs-Coup gegen Juventus Turin (1:1, 3:0) unter Beweis.

FC Bayern München

Gegen Villarreal ist der FC Bayern in der Champions League klarer Favorit. Auch ein Grund dafür ist die starke Verfassung des deutschen Rekordmeisters. Denn: Die Schützlinge von Trainer Julian Nagelsmann befinden sich pünktlich zur entscheidenden Saisonphase einmal mehr in Top-Form. In der Bundesliga gelangen zuletzt gegen Union Berlin (4:0) und den SC Freiburg (4:1) zwei Kantersiege. In der Königsklasse wies man RB Salzburg nach einem 1:1 im Hinspiel im zweiten Duell bei einer 7:1-Gala deutlich in die Schranken – ein dickes Ausrufezeichen der Münchener an die Konkurrenz. Getrübt wird die starke Spielzeit des souveränen Bundesliga-Spitzenreiters einzig vom krachenden Pokal-Aus in Runde zwei gegen Borussia Mönchengladbach (0:5). Von diesem Nackenschlag zeigen sich die Bayern aber längst erholt.

FC Chelsea

Gelingt Thomas Tuchel und dem FC Chelsea die Titelverteidigung? Sonderlich schlecht sah es für die Londoner bis zuletzt in sämtlichen Wettbewerben nicht aus. Im Februar triumphierten die "Blues" bei der Klub-WM. Vom anschließenden Dämpfer durch das verlorene League-Cup-Finale gegen den FC Liverpool zeigte sich die Tuchel-Elf bestens erholt. Es folgte eine Serie von sechs aufeinanderfolgenden Pflichtspielen ohne Pleite, unter anderem verbunden mit dem Viertelfinal-Einzug im FA Cup und dem Sprung in die Runde der letzten Acht in der Champions League. Unmittelbar vor dem Königsklassen-Kracher mit Rekordsieger Real Madrid (13 Titel) kassierte Chelsea dann aber doch wieder einen Nackenschlag: Beim 1:4 in der Premier League gegen den FC Brentford lief beim Tabellendritten der englischen Eliteklasse wenig zusammen und trübt die guten Eindrücke der Vorwochen. Gegen die Königlichen ist eine Trotzreaktion gefordert.

Real Madrid