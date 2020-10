Bayern-Star Robert Lewandowski nach Länderspiel mit Polen angeschlagen: "Ist schmerzhaft"

Das Risiko, dass der Ausnahmestürmer am Mittwoch in Wroclaw nicht spielen könne, sei gering. Möglicherweise werde man ihn aber nicht von Beginn an einsetzen. Erlitten hatte Lewandowski die Blessur am Sonntag beim 0:0 gegen Italien. An diesem Mittwoch ist Bosnien-Herzegowina der nächste Gegner der Polen. Sollte der Angreifer verletzt spielen, dürften das die Münchner nicht gerne sehen.