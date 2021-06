Bayern-Boss Rummenigge vor EM-Auftakt gegen Frankreich: "Entscheidendes Spiel"

Das EM-Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich wird nach Ansicht von Karl-Heinz Rummenigge über den weiteren Turnierverlauf bestimmen. "Das wird ein sehr entscheidendes Spiel. Danach weiß man mehr", sagte der scheidende Vorstandschef des FC Bayern München vor der Partie am Dienstagabend (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) in München der Gazzetta dello Sport. "Wenn Deutschland gut startet, kommt es weit, das sieht man an der WM 1990." Damals war die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes nach einem 4:1 zum WM-Auftakt gegen Jugoslawien später in Rom Weltmeister geworden.

Rummenigge erwartet in München ein Duell zweier hochklassiger Teams. "Deutschland hat einen sehr guten Kader, wertvolle Spieler, die gut ins Turnier starten müssen", sagte der 65-Jährige. "Du spielst gegen den Weltmeister, eine großartige Mannschaft mit wunderbaren Individualisten." Er kenne einige Franzosen aus dem Verein: "Sie haben die richtige Mentalität", sagte er mit Blick auf Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Lucas Hernandez und Benjamin Pavard.